Jonge ondernemers naar Tolpoortstraat 28 augustus 2018

02u43 0

Melissa Lombaert van kinderkledijwinkel KDkes verruilt in het weekend van 21 en 22 september haar stek thuis voor een nieuwe locatie in de Tolpoortstraat. Delphine en Isabelle Van den Berghe van cadeauwinkel Zuskus verhuizen in het weekend van 15 septembe van de Gentstraat naar de Tolpoortstraat, in het pand naast Imago. Meer en meer lege panden geraken daar ingevuld.





"Thuis was het niet meer evident om werk en privé gescheiden te houden", zegt Melissa. "Toen ik zag dat het pand van Bambi vrijgekomen was, heb ik niet getwijfeld."





(ASD)