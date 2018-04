Jong Vld vraagt nieuwe plek om te leren autorijden 14 april 2018

In een ludiek filmpje met de suggestieve boodschap 'waar was uw eerste keer?' vraagt Jong Vld een nieuw oefenterrein voor jonge automobilisten. Het oefenterrein op de Zwarte Baan verdwijnt als met het mobiliteitsplan de doodlopende straat doorgetrokken wordt tot aan Vaart Linkeroever. "Met deze boodschap stellen we voor aan de stad een nieuw oefenterrein voor jonge automobilisten. Op dat nieuwe terrein moet genoeg ruimte zijn om te klungelen, maar er moeten ook goede verlichting, een helling en een duidelijk bord met afspraken aanwezig zijn." Het filmpje is te bekijken via https://youtu.be/ UleL8QJ-sss. (ASD)