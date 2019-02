Jong VLD legt 100 dagenbus in Anthony Statius

28 februari 2019

07u55 0 Deinze Naar aanleiding van 100 dagen organiseert Jong VLD Deinze al voor de zevende keer een busrit van Gent naar Deinze. De bus komt hen op vrijdagochtend om 3 uur oppikken aan de Overpoort en zet hen een half uur later af aan het station van Deinze.

“Door het gebrek aan treinen vanaf middernacht geraken veel jongeren ’s nachts niet terug in Deinze en moeten zij wachten tot de eerste trein terug,” zegt ondervoorzitter Mathijs Van der Eecken. “Zeer vervelend voor zowel de ouders als de jongeren.” voegt voorzitter Tess Minnens toe. “Daarom proberen wij zoals elk jaar een gemakkelijk en goedkoop alternatief te voorzien. De vorige jaren is dit altijd een succes gebleken.”

De busrit wordt gesponsord door verscheidene sympathisanten uit de partij Open Deinze zoals bijvoorbeeld Rita Van Neste en Bart Vandekerckhove. De jongeren vragen 2 euro voor een kleine hap en een flesje water op de bus. Wie nog een plaatsje op de bus wil bemachtigen, kan zich inschrijven via de Facebookpagina van Jong VLD Deinze. De bus vertrekt stipt om 3u aan de Overpoort in Gent en zet de zesdes een half uur later af aan het station van Deinze.