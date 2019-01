Jong N-VA organiseert quiz in bibliotheekkelder Anthony Statius

19 januari 2019

De leden van Jong N-VA Deinze-Nevele organiseren op vrijdag 1 februari een quiz in de kelder van de bibliotheek van Deinze.

“We leveren de ingrediënten voor het perfecte avondje uit: humor, muziek en interessante weetjes waarbij we het politieke onderwerp tot een minimum behouden”, zegt Aelön Messiaen. “Jong of oud, iedereen is welkom voor deze uiterst gezellige en amusante avond waarbij mooie prijzen te winnen zijn en bovendien krijgt iedere deelnemer een extra attentie.”

Deelnemen kost 20 euro per groep met ploegjes van 3 tot 5 personen. Inschrijven kan via de Facebookpagina van Jong N-VA Deinze-Nevele of door een mailtje te sturen naar deinze-nevele@jongnva.be en dit voor vrijdag 25 januari.