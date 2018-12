Jong koppel redt manke hond en zoekt 1.600 euro voor operatie

Anthony Statius

11 december 2018

16u00 0 Deinze Sonia Vanbecelaere (29) en Jonas Naeyaert (31) uit de Tonnestraat in Deinze doen een warme oproep aan alle dierenvrienden. Enkele weken geleden namen ze Laika in huis, een American Stafford die al weken alleen ergens in een woning opgesloten zat. “Laika moet dringend geopereerd worden aan haar knie, maar de operatie kost 1.600 euro. Alle kleine bijdrages zijn welkom”, zegt Sonia.

“Laika is een American Stafford van bijna vijf jaar oud”, vertelt Sonia. In die korte periode is ze al drie keer veranderd van eigenaar. Het beestje zat al enkele weken moederziel alleen in een huis, omdat de vorige eigenaar ze niet kon meenemen na een verhuis. Het beestje heeft dus nog niet veel geluk gekend. Dit is ons via via ter ore gekomen en wij hebben dan besloten om het dier in huis te nemen. Jonas en ik zijn allebei grote dierenvrienden. Bij ons thuis lopen er momenteel twee honden rond, die uit het asiel komen, en nog eens twee, die als bij ons zijn sinds ze nog een puppy waren. Met Laika erbij, zitten we nu aan vijf honden.”

“Van in het begin merkten we dat Laika pijn had aan haar rechter achterpoot”, gaat Sonia verder. “We zijn met haar bij de dierenarts geweest en daar werd ze eerst behandeld tegen een ontsteking. Maar al snel keerde het probleem terug en toen hebben we een CT-scan van haar poot laten maken om het probleem op te sporen. Ze blijkt met een probleem te zitten aan haar kniegewricht. De hoek van haar gewricht is te groot waardoor haar kruisband bij iedere stap overbelast wordt. Zeer pijnlijk dus. Haar enigste redding is een operatie: er moet een plaat met bouten op haar gewricht bevestigd worden; zo wordt de hoek van haar gewricht aangepast waardoor ze haar kruisband niet meer belast. Deze operatie kost echter redelijk wat geld, 1.600 euro om precies te zijn. We hebben al redelijk wat geïnvesteerd in het onderzoek en deze operatie zou toch een redelijke hap uit ons budget nemen. Daar om doen wij een oproep aan iedereen met een hart voor dieren of zij eventueel een kleinigheid kunnen missen om zo de operatie van Laika betaalbaar te maken. Alle beetjes helpen.”

“We willen Laika zeer graag bij ons houden. Het is een echte knuffelbeer, ze ligt vaak bij ons in de zetel en ze doet het super met onze kindjes en met de andere honden. Maar ze ziet af, dus we willen haar zo snel mogelijk van alle pijn verlossen”, besluit Sonia.

Wie Sonia en Jonas wil helpen kan contact opnemen via soniavanbecelaere@gmail.com of rechtstreeks storten op BE61 0639 3531 1017, op naam van Sonia Vanbecelaere en met vermelding ‘Laika’.