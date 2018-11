Jong en oud slieren van Leiespiegel Anthony Statius

28 november 2018

14u08 3 Deinze De death ride op het dak van dienstencentrum Leiespiegel is ongetwijfeld een van de meest zichtbare attracties tijdens de militaire oefening van het 11de Bataljon Genie. “Bang? Je leeft toch maar een keer”, zeggen enkele leerlingen van Erasmus Deinze.

Rekruteren is een van de doelen van de militaire oefening ‘Donza Reponse’, die nog tot het einde van deze week in Deinze plaatsvindt. Het Belgisch leger hoopt vooral de jeugd aan te spreken. Niet alleen met reddingsacties en infomomenten op school, maar de militairen brengen ook actie. Iedereen die dat wou, kon woensdag een death ride maken van het 35 meter hoge stadhuis Leiespiegel. Ondanks het hondenweer lokte de attractie jong en oud. Zo ook enkele leerlingen van het tweede jaar houtbewerking van Erasmus Deinze. “Ik heb dat al een keer gedaan, maar nog niet van het stadhuis”, klinkt het. “Bang zijn we niet. Je leeft maar een keer. We moeten dit eens geprobeerd hebben.”