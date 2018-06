Jong en oud in de ban van WK voetbal 22 juni 2018

02u46 0

De kleuters van school De Tandem in Eeklo en de bewoners van rusthuis Sint-Jozef in Deinze zijn helemaal in de ban van het WK voetbal.





De tweede kleuterklas van De Tandem nam het in een voetbalmatch op tegen hun ouders en grootouders. "We hebben hier misschien geen Messi of Ronaldo lopen, maar wel heel wat jong en enthousiast talent", zegt juf Tania. "De duiveltjes wonnen met 4-1 van de papa's."





In rusthuis Sint-Jozef in Deinze werd een wandelvoetbaltornooi gehouden. Topspits en ex-SK Deinzespeler Napoleon De Rycke (87) maakte vijf goals in de openingsmatch tegen Vinkt. (ASD/JSA)