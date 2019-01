Johan Cornelis (CD&V) voltrekt laatste huwelijk als burgemeester van Nevele Anthony Statius

11u28 0 Deinze Johan Cornelis (CD&V) heeft op maandag 31 december zijn laatste huwelijk voltrokken als burgemeester van Nevele. Steven Claeys en Natasha Schmit zijn tevens ook het laatste trouwkoppeltje van Nevele als autonome gemeente. Vanaf dinsdag 1 januari is Johan tweede schepen in de fusiestad Deinze. “In Nevele zal ik altijd een beetje back-up burgemeester blijven”, zegt Johan.

Johan Cornelis heeft zijn ambtstermijn als burgemeester van Nevele in schoonheid geëindigd. De zestigjarige burgervader was negen jaar lang bevoegd voor burgerlijke stand en in die periode heeft hij zo’n kleine vierhonderd bruidspaartjes gelukkig mogen maken. Voor een bomvolle raadzaal in de Cyriel Buyssestraat gaven Steven Claeys en Natasha Schmit elkaar het jawoord. Wat dit moment extra speciaal maakte is dat Natasha al jaren werkt bij de gemeente Nevele en dat op de dienst.... jawel, burgerzaken. Voor Johan was het meteen ook zijn laatste huwelijk, want in de fusiestad Deinze wordt hij tweede schepen en krijgt hij de bevoegdheden Openbare Werken, Landbouw, Stations, Noodplanning en Preventie en Ontvangst Jubilarissen. Door de fusie met Deinze wordt Jan Vermeulen (CD&V) vanaf 1 januari burgemeester en hij zal vanaf dan de huwelijken voor zijn rekening nemen.

Johan Cornelis startte zijn politieke carrière in 1994 als gemeenteraadslid, in 2006 werd hij schepen en in 2009 werd hij middenin een legislatuur als burgemeester naar voren geschoven. In 2012 werd hij herverkozen. Samen met Jan Vermeulen staat Johan aan de wieg van de fusiestad Deinze, maar dit betekent ook dat hij zijn sjerp moet afstaan.“Ik heb geen behoefte om mij vast te klampen aan de macht”, zegt Johan. “We konden niet aan de zijlijn blijven staan om dan later opgeslokt te worden door een stad of gemeente waarvan we dat misschien niet zouden willen. Bijna alle politieke partijen vonden Deinze de beste keuze en de beslissing om te fuseren is redelijk snel gevallen. Deze week staan we aan de start van een nieuw verhaal en ik laat Nevele met een gerust hart opgaan in de fusiestad. De kiezer heeft ervoor gezorgd dat Nevele goed vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad. Deinze heeft een stadskern en daarnaast nog eens zestien dorpen en het is vooral belangrijk dat de vertegenwoordigers in de gemeenteraad er alles aan doen om het karakter en de eigenheid van die dorpen te behouden.”

Er is natuurlijk niemand die de dorpen van Nevele zo goed kent als Johan Cornelis. Maar dat ziet de toekomstige schepen als een pluspunt. “Onlangs kwam er ‘s nachts een melding binnen van uitgebroken boerenpaarden op de rijweg. Toen ik ter plaatse kwam, wist ik onmiddellijk van wie de paarden waren en die mensen konden dus snel verwittigd worden. Het is een groot voordeel dat ik na al die jaren veel inwoners ken en dat contact zal ook blijven. Ik zal naast schepen ook altijd een beetje de back-up burgemeester in Nevele blijven. Het is een engagement; eens je eraan begint is het niet om achter je bureau te zitten, maar om tussen de mensen te zijn en dat is voor een schepen niet ander. Je bent als het ware getrouwd met deze job”, besluit Johan.