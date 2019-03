Jobstudentenkaravaan passeert langs Brieljant Anthony Statius

12 maart 2019

13u30 0 Deinze Studenten die op zoek zijn naar een leuke job zetten vrijdag 22 maart al best in de agenda. Die dag tussen 16 en 18 uur komt de jobstudentenkaravaan langs bij jeugdhuis Brieljant in de Mouterijdreef 20 in Deinze.

Op de jobstudentenkaravaan kan je terecht voor alle vacatures met betrekking tot jobstudentenwerk in de regio Deinze. Daarnaast vind je er ook tips rond solliciteren en individueel advies over je cv. Je krijgt ook alle informatie over hoeveel uren je mag werken, hoeveel je nu precies mag verdienen om het kindergeld te behouden en hoe het zit met de belastingen.

Meer info via www.deinze.be/brieljant.