Jo De Meyere over Gezin van Paemel bij Van Gils & gasten Anthony Statius

19 februari 2019

10u46 0 Deinze Jo De Meyere is op dinsdagavond 19 februari te zien in het één-programma Van Gils en gasten. Hij zal het er onder andere hebben over Het gezin van Paemel, de eerste voorstelling die in het najaar zal plaatsvinden op de planken van CC Leietheater.

Jo De Meyere wordt donderdag tachtig jaar en ter gelegenheid daarvan werd hij uitgenodigd voor het programma Van Gils & gasten. Voor zijn volgende rol kruipt Jo De Meyere in de huid van boer Paemel en samen met een overwegend Deinse cast mag hij met Het gezin Van Paemel, in een regie van Hans Van Cauwenberghe, het gloednieuwe CC Leietheater in Deinze openen. De voorstelling is een productie van vzw De Kwelm, een productiehuis voor professionele voorstellingen in de Oost-Vlaamse spreektaal, en ook dit zal uitgebreid aan bod komen bij Van Gils & gasten.

De uitzending begint om 22.15 uur. Meer info via www.hetgezinvanpaemel.be