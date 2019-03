Jeugdverenigingen toveren Kaandelpark om tot speelparadijs Anthony Statius

23 maart 2019

12u25 0 Deinze De stedelijke jeugdraad en de Deinse jeugdverenigingen organiseren op zondag 24 maart voor de derde keer een speelpark in het Kaandelpark achter jeugdhuis Brieljant. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 17 uur.

Voor het derde jaar op rij wordt het Kaandelpark in de Mouterijdreef een openluchtspeelparadijs. In samenwerking met jeugdverenigingen uit alle hoeken van de fusiestad worden er allerlei leuke activiteiten voorzien. “Dit werken we niet rond één centraal thema, we geven de jeugdverenigingen carte blanche om de gekste activiteiten uit te werken”, zegt Floren Muys van de jeugdraad. “Een andere nieuwigheid is de aanwezigheid van Boxfam, een stand waar men fairtradeproducten verkoopt. Terwijl de kinderen zich uitleven, kunnen de ouders en grootouders terecht op het terras van jeugdhuis Brieljant voor een drankje.”

De toegang is gratis.