Jeugdtheater Crea speelt Mowgli’s Jungle Book Anthony Statius

20 februari 2019

08u31 0 Deinze Jeugdtheater Crea trekt voor haar volgende voorstelling naar de jungle van India. De komende twee weekends spelen zij het bekende verhaal van Mowgli’s Jungle Book in zaal Palace.

Iedereen kent Jungle Book, het onsterfelijke verhaal van Rudyard Kipling over Mowgli, het jongetje dat opgroeit in de jungle. Samen met regisseur Bernd Verzele brengen de jonge toneelspelers van Deinze hun eigen versie van de klassieker.

Wanneer Mowgli te horen krijgt dat hij niet in de jungle kan blijven, stort zijn wereld in. Hij wil kost wat kost blijven. Hij wil vrienden worden met alle dieren, iedereen leren kennen. Hij wil van de jungle zijn thuis maken. Bagheera die de taak op zich heeft genomen om Mowgli te begeleiden naar de ‘mensenwereld’ staat letterlijk en figuurlijk voor een lange tocht, met veel vallen en nog meer opstaan. Achter iedere boom, achter elke struik, voelen ze de hete adem van tijger Shere Khan in hun nek. Want deze ziet het mensenkind als de ideale maaltijd.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 23 februari om 20 uur, zondag 24 februari om 15 uur, zaterdag 2 maart om 20 uur en zondag 3 maart om 15 uur. Meer info en tickets via https://www.vooruit-tickets-online.be/.