Jeugdtheater Crea speelt Grote Boze Musical 22 februari 2018

Meer dan dertig jonge acteurs van Crea, de jeugdafdeling van Theatergroep Vooruit, staan zaterdag voor het eerst op de planken met De Grote Boze Musical. Deze musical van Alec Strum wordt geregisseerd door Annemie De Greef.





In de Grote Boze Musical duik je middenin de grootste rechtszaak ooit in de sprookjeswereld. De beruchte Grote Boze Wolf wordt terechtgesteld in een rechtszaak die is aangespannen door de bekende karakters uit het sprookjesbos. Een leuk stuk voor de hele familie.





De voorstelling vindt plaats in zaal Palace op de Markt in Deinze. Er zijn voorstellingen op zaterdag 24 februari en zaterdag 3 maart om 20 uur en op zondag 25 februari en zondag 4 maart om 15 uur. Meer info en tickets via www.vooruitdeinze.be.





(ASD)