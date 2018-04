Jeugdraden zorgen voor goedkopere oordoppen 05 april 2018

02u51 0 Deinze De jeugdraden van Deinze en Zulte slaan de handen in elkaar voor een groepsaankoop van oordoppen op maat. Deze actie vindt op zaterdag 21 april plaats in de Audionovawinkel op de Markt in Deinze.

De jeugdraad van Deinze organiseert voor de tweede keer een groepsaankoop van oordoppen op maat. Dit jaar wordt deze actie ondersteund door hun collega's van Zulte. "Zo hopen we meer jeugd te bereiken en hen bewust te maken van de risico's van gehoorschade door luide muziek zoals bijvoorbeeld op fuiven", zegt Lode Duchi.





"De groepsaankoop vindt plaats op 21 april in de Audionovawinkel op de Deinse Markt. Die dag kunnen de jongeren hun maat laten nemen en hun bestelling plaatsen in de winkel. Door de groepsaankoop krijgt de jeugd een mooie korting. Hoe meer mensen inschrijven, hoe groter de korting. Vorig jaar gingen vijftig jongeren in op het voorstel en toen bedroeg de korting 40 euro per paar."





Inschrijven kan via de link op de websites en Facebookpagina's van beide jeugdraden.





(ASD)