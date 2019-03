Jeugdraad zoekt creatief talent voor nieuw logo Anthony Statius

11u15 0 Deinze De jeugdraad van Deinze is op zoek naar een nieuw logo. Wie een goed ontwerp of idee heeft, kan dit nog tot en met zondag 31 maart opsturen naar bestuur@jeugdraaddeinze.be.

“Naar aanleiding van de fusie met jeugdraad van Nevele zijn wij opzoek naar een nieuw logo”, zegt Arthur Verhegge. “We zijn er ons van bewust dat er veel jeugdig talent in Deinze rond loopt en daarom hebben we een wedstrijd uitgeschreven. Jongeren kunnen deelnemen door een logo in te zenden naar ons en de winnaar krijgt een mooie prijs als beloning. Daarnaast komt het nieuwe logo in het groot op onze caravan dat we volop aan het ombouwen zijn. Deze zal door de fusiestad rondrijden voor verschillende activiteiten en evenementen.”

“Het logo moet fris, hip en tijdloos zijn, er moet ‘Jeugdraad Deinze’ in vermeld staan en het ontwerp is bedoeld voor zowel drukwerk, Facebook, Instagram als de website. We aanvaarden inzendingen tot en met zondag 31 maart. “

Meer info via www.jeugdraaddeinze.be of de Facebookpagina Jeugdraad Deinze.