Jeugdraad polst naar mening jongeren 09 februari 2018

Wat verlangt de jeugd van zijn toekomstige fusiestad? Dat is de hamvraag die de jeugdraad stelt in zijn jongerenenquête. "We sporen alle jongeren om hun stem te laten horen, zo bouwen we een brug tussen jeugd en beleid", zegt voorzitter Arthur Verhegge.





Voor de gemeenteraadsverkiezingen lanceert de jeugdraad Deinze een onlinebevraging bij alle jongeren van Deinze en Nevele.





"Via een enquête wil willen we peilen naar de mening van de jeugd", zegt voorzitter Arthur Verhegge, "Aan de hand van een aantal gerichte en toegankelijke vragen laten we de jongeren even stilstaan bij een aantal thema's zoals mobiliteit."





"De resultaten van deze enquête verwerken wij in een memorandum die we zullen overhandigen aan alle politieke partijen van de toekomstige fusiestad", vult ondervoorzitter Floren Muys aan. "Op die manier kunnen de partijen punten opnemen in hun partijprogramma's voor de verkiezingen. Om de resultaten toegankelijk te maken voor de jeugd zullen we het memorandum ook aanpassen en in de vorm van een bucketlist onder de Deinse jongeren verspreiden." De jongerenbevraging kan je vinden via www.jeugdraaddeinze.be (ASD)