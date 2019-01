Jeugddienst houdt sneeuwballengevecht aan Brieljant Anthony Statius

30 januari 2019

16u14 1

De jeugddienst van de stad Deinze organiseerde woensdagmiddag op de valreep nog een sneeuwballengevecht aan JC Brieljant. Enkele middelbare scholieren gingen er elkaar te lijf met verse sneeuw, maar ook de zesjarige Achiel De Schepper deed lustig mee. Hij werd zelfs even op een gigantische sneeuwbal gehesen; zijn dag kon niet meer stuk.

Na het zien van de dikke laag sneeuw kwam de jeugddienst van Deinze woensdagochtend op het idee om op de middag een old school sneeuwballengevecht te organiseren. Oorspronkelijk was het sneeuwballengevecht gepland op het skatepark, maar aangezien er in het Kaandelpark betere sneeuw lag, werd het slagveld al snel verhuisd. Een twintigtal jongens en meisjes uit secundaire scholen van Deinze kwamen elkaar met sneeuwballen bekogelen, maar ook de zesjarige Achiel De Schepper mengde zich even in de strijd. Enkele aanwezigen maakten een gigantische sneeuwbal en daar ging Achiel met plezier even op staan om te genieten van het uitzicht.

Na het gevecht kon iedereen zich verwarmen in de instuifruimte van JC Brieljant, waar ze werden getrakteerd op warme chocomelk en pannenkoeken.