Jeugd Grammene, Gottem en Wontergem verzamelt 586 euro voor Damiaanactie Anthony Statius

28 januari 2019

12u04 0 Deinze De vormelingen uit de deelgemeenten Grammene, Gottem en Wontergem hebben samen met de jongerengroep ‘JoKri Deinze-Nevele’ deelgenomen aan de Damiaanactie. De jongeren verkochten voor 586 euro aan stiftjes.

De Damiaanactie werd dit jaar georganiseerd vanuit de school Leiepoort campus Sint-Vincentius in Deinze. Het voorbije weekend trokken jongeren de straat op om stiftjes te verkopen. Ook de vormelingen uit Grammene, Gottem en Wontergem droegen hun steentje bij. “Onder begeleiding van de nieuwe jongerengroep JoKri gingen de jongens en meisjes op zaterdagnamiddag 26 januari langs de huizen in Wontergem om stiften te verkopen of een vrije bijdrage te vragen”, zegt Ellen Van de Velde. “Daarna was er een eucharistieviering in de kerk van Wontergem en voor en na de viering werden ook stiftjes verkocht. De opbrengst bedraagt 586 euro en hiermee kan de Damiaanactie twaalf mensenlevens redden.”