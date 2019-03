Jeroen (30) en Ming (28) toveren Tantes om tot Bistro Jerome Dankzij jong koppel heeft Nevele-centrum nog steeds een restaurant Anthony Statius

13 maart 2019

11u13 0 Deinze Jeroen ‘Jerome’ Messiaen en Ming De Rijcke openen op vrijdag 15 maart Bistro Jerome in hartje Nevele. Zij vestigen zich in het voormalige Tantes en zorgen er zo voor dat er een restaurant blijft in het dorpscentrum.

Amper twee jaar na de start stond bistro Tantes naast het voormalige gemeentehuis in de Cyriel Buyssestraat in Nevele al over te laten. Maar geen nood, dankzij een jong koppel uit Lotenhulle (Aalter) kan je vanaf vrijdagavond opnieuw op restaurant in het dorpscentrum van Nevele. Het interieur is nog zo goed als nieuw, dus het enige dat verandert is de naam. Jerome is de bijnaam van Jeroen, die de koksmuts zal opzetten. Zijn vriendin Ming wordt het gezicht van de zaak.

Het jonge koppel stond de voorbije tien jaar in de keuken van Pietje Pek in Drongen. “Pietje Pek werd door mijn ouders opgericht en na de dood van mijn papa zijn Jeroen en ik daar blijven helpen”, zegt Ming. “Maar nu was de tijd rijp om onze eigen zaak te starten. Toen we zagen dat Tantes stond over te nemen, hebben we niet getwijfeld. In het centrum van Nevele is er geen restaurant en mensen uit de buurt zijn blij dat een jong koppel de enige eetgelegenheid die er was, wil verderzetten.”

“In Bistro Jerome kunnen mensen terecht voor Frans-Belgische keuken”, zegt Jeroen. “Alles wordt versbereid en we werken vaak met seizoensgebonden producten zoals asperges en mosselen. In de namiddag zijn we ook een tearoom en dan kan je hier genieten van een wafel of pannenkoek.”

Bistro Jerome is open van donderdag tot en met maandag, telkens van 11.30 tot 21.30 uur. Meer info en reservaties op www.bistrojerome.be of de Facebookpagina Bistro Jerome.