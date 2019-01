JCI stelt beloftevolle ondernemers voor Anthony Statius

02 januari 2019

10u12 0 Deinze De ondernemersorganisatie JCI heeft de drie kandidaten voor de JCI Award Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer voorgesteld in Deinze. Maarten Verschuere, Ilse Lefebvre en mochten zich voorstellen bij loonkantoor Ping! in de Kapellestraat.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op donderdag 14 maart de JCI Award Oost-Vlaamse Jonge Ondernemer uitgereikt aan de meest beloftevolle jonge ondernemer uit onze provincie. Met deze award wil JCI jong ondernemerschap in Oost-Vlaanderen in de kijker zetten om vervolgens door te gaan naar de overkoepelende finale van de JCI Vlaamse Ondernemer van het Jaar op 6 juni 2019.

De eerste genomineerde is Maarten Verschuere van het AI Solutions-bedrijf Clever (www.clever.be). Clever werd in 2016 opgericht door het trio Maarten Verschuere, Timothy Desmet en Stijn De Rammelaere met als doel bedrijven die marktonderzoek verrichten extra diensten te kunnen aanbieden via geavanceerde data-analyse van interne databronnen en extern marktonderzoek. Maarten neemt het op tegen Ilse Lefebvre van Conessence (www.conessence.be). Dit rekruteringsbedrijf zorgt voor financieel advies voor KMO’s, advies ter optimalisatie van de bedrijfsvoering, ad-interim management voor korte termijnopdrachten en gaat tenslotte op zoek naar de juiste finance- en HR-profielen. De derde kandidaat is An Warrens van KDS (www.kds.be). KDS werd opgericht in 2014 en levert zolderinrichting, schrijnwerk, isolatie en dak- en gevelwerken op maat.

De uitreiking vindt op 14 maart plaats in de Hedin Automotive garage in Sint-Martens-Latem.