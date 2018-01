JCI haalt Deinze Export-bier vanonder stof IEDEREEN KAN GLAS DRINKEN OP NIEUWJAARSRECEPTIE ANTHONY STATIUS

02u44 0 Foto Anthony Statius Delphine Desmet, Lien Braem en Cédric De Jaeger met hun bier. Deinze De stad Deinze heeft opnieuw haar eigen bier. Het huidige bestuur van JCI Deinze & Leiestreek haalt de Deinze Export vanonder het stof en stak het in een nieuw jasje. Iedereen kan het biertje proeven op de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari. "Het bier kreeg een nieuw etiket en een eigen glas. Hiermee willen we onze vereniging promoten en nieuwe leden aantrekken", zeggen Delphine Desmet, Cédric De Jaeger en Julie Braem.

Zo'n twaalf jaar geleden brouwde JCI Deinze & Leiestreek, toen nog de Jonge Economische Kamer Deinze, haar eigen bier. Deze Deinze Export geraakte de laatste vijf jaar wat in de vergetelheid, maar het nieuwe bestuur wil het eigen gerstenat nu opnieuw lanceren. "Het recept blijft hetzelfde als vroeger, maar we gaven het flesje een nieuwe look", zegt Cédric De Jaeger. "Het gaat om een helder blond bier met een laag alcoholpercentage van 4,6 procent en een inhoud van 33 centiliter. Het heeft een natuurlijke smaak, met een licht bittere toets. Deinze Export heeft vanaf nu ook haar eigen glas. Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij Verhaeghe en verdeeld door Huisbrouwerij Sint-Canarus uit Gottem, Deinze."





Vormingsbeweging

"We brengen ons bier opnieuw op de markt om er ook zelf iets uit te leren", zegt Delphine. "JCI is in de eerste plaats een vormingsbeweging en we organiseren verschillende cursussen voor onze leden. Het bierbrouwen is een wereld die ver van ons bed staat, maar waar we in onze eigen job toch wel wat van kunnen opsteken. Dat is waar onze vereniging ook voor staat: nieuwe dingen en vooral nieuwe mensen leren kennen. Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan lid worden. In tegenstelling tot wat velen denken, hoef je geen zelfstandige te zijn; enthousiasme en ondernemingszin zijn de belangrijkste vereisten. Met de Deinze Export willen we onze werking te promoten. Momenteel zijn we met een tiental leden en we zouden dit aantal graag verdubbeld zien op het einde van het jaar."





JCI Deinze staat op zondag 7 januari tussen 11 en 13 uur op de nieuwjaarsreceptie van de stad Deinze. "Naast Deinze Export schenken we ook Fillierskoffie- en jenevers en chocomelk uit", zegt Julie Braem. "Daarna proberen we het bier in zoveel mogelijk horecazaken en winkels aan te bieden. Een bak kost 25 euro, leeggoed inbegrepen, en er zijn ook cadeaupakketten met vier biertjes en een glas te verkrijgen voor 12 euro. Deze vind je onder andere bij Drinks 4 U, bij Huisbrouwerij Sint-Canarus of op bestelling via info@jcideinze.be."





Meer info via www.jcideinze.be en de Facebookpagina 'JCI Deinze & Leiestreek'.