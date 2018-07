JC Brieljant als tijdelijk canvas gebruikt 03 juli 2018

02u42 0

Toch even schrikken wanneer je voorbij jeugdcentrum Brieljant loopt. In koeien van witte letters staat de tekst 'You are temporary' (Jij bent tijdelijk) op de voorgevel geschreven. "Met krijt, dus tijdelijk", verduidelijkt kunstenaar Ward Foulon.





Kraft creative collective organiseerde afgelopen weekend een kunst- muziekhappening aan jeugdcentrum Brieljant. De Antwerpse kunstenaar Pieter Bostoen maakte er live zijn permanente muurschildering af aan het skatepark, maar ondertussen verscheen ook een opvallend opschrift op de volledige breedte van JC Brieljant.





"Ik had graag iets permanent gemaakt, maar de muren van de stadsgebouwen moeten hun uniformiteit behouden", legt Ward Foulon van Kraft uit. "Daarom heb ik de tekst 'You are temporary' met wit krijt geschreven. Ik wil de mensen graag twee seconden laten stilstaan bij het thema vergankelijkheid. Wanneer het eindelijk nog eens regent, zullen de letters vervagen en dat zal een mooi beeld opleveren", besluit de kunstenaar. (ASD)