Jasper Stuyven en co fietsen rondje met bewoners Heilig Hart 23 februari 2018

02u47 0 Deinze De voltallige wielerploeg Trek-Segafredo heeft gisteren een blitzbezoek gebracht aan het DVC Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne. Niet alleen hadden Jasper Stuyven en zijn ploeg- makkers fietshelmen en -verlichting mee, ze maakten ook met enkele bewoners een tochtje rond de boerderij.

Een bezoek dat ze niet snel zullen vergeten bij DVC Heilig Hart. Net voor de verkenning van het parcours van de Omloop hield wielerploeg Trek-Segafredo gisteren even halt aan het dienstverleningscentrum voor kinderen en volwassen met een verstandelijke beperking. De voltallige ploeg sprong even op de fiets voor een tochtje door de tuin rond de boerderij en enkele renners waaronder Jasper Stuyven namen ook tijd om samen met de bewoners op speciale fietsen te rijden.





Daarnaast had het bestuur van Trek-Segafredo ook cadeautjes mee voor de bewoners. "We hebben dertig fietshelmen en 25 sets fietsverlichting mee", zegt ploegleider Luc Meersman. "Onze burelen liggen hier wat verderop in de Filliersdreef, in vogelvlucht op een kilometer van Heilig Hart. Op een donkere dag merkte ik dat hun zichtbaarheid niet optimaal was, daarom besloten we hen een pakket fietshelmen- en lichtjes van Bontrager te schenken. Zo kunnen zorgvragers en hun begeleiders veilig de openbare weg op." (ASD)