Jarige Lammerant betrekt modezaken bij feestweekend 28 april 2018

02u35 0

Optiekzaak Lammerant langs de Gaversesteenweg bestaat 60 jaar en dat vieren de zaakvoerder en zijn team dit feestweekend. Daarbij springen ook andere modewinkels in het oog. "Vijftien collega-handelaars krijgen hun eigen paspop in onze zaak. Dit is een statement: wij trekken aan hetzelfde zeel", zegt Lieven.





Voor het 60-jarige bestaan houdt het Lammerant-team vandaag en morgen een fashionevent. Op de paspoppen zijn niet enkel brillen, maar ook de collecties van andere winkels uit Deinze te zien. "Ons weekend staat in het teken van mode en ik vond het fijn om collega's uit omliggende straten hierbij te betrekken. Zij waren meteen enthousiast. Het idee werd geïnspireerd door het nieuwe mobiliteitsplan en de geplande knip in de Gaversesteenweg ter hoogte van het station. Met deze actie willen we aantonen dat alle winkels, ook die aan de rand van het handelscentrum, één geheel vormen. De poppen blijven staan tot volgende week."





Lammerant plant nog het hele jaar acties. De winkel werd in april 1958 opgericht door Eric Lammerant, die nog steeds achter de schermen meewerkt. Sinds begin jaren 70 kwam Erics vrouw Christa erbij en in de jaren 90 stapte huidig zaakvoerder Lieven De Clercq mee in de zaak. In 2004 en 2016 werd de zaak aanzienlijk uitgebreid en met Eva, Josfien en Evelyne werd ook het team versterkt. Meer info via www.optieklammerant.be. (ASD)