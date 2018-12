Jarig jeugdhuis krijgt feestje en make-over NA 20 JAAR NIEUWE LOOK VOOR BRIELJANT Anthony Statius

19 december 2018

15u47 0 Deinze Jeugdcentrum Brieljant geeft op zaterdag 22 december een groot verjaardagsfeest. Iedereen is welkom om samen met de medewerkers en oud-medewerkers terug te blikken op twintig jaar jeugdhuiswerking in de Leiestad. "Na de paasvakantie krijgt de instuifruimte een grondige opfrisbeurt", zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V).

Van de schuimfuif en de afterkaandels tot de passage van Temptation Island-koppel Jolien en Herbert, jong en oud - of zeg maar iets minder jong - heeft wel goeie herinneringen aan Brieljant. Het Jeugdcentrum van Deinze bestaat deze maand exact twintig jaar en dit wordt gevierd met een verjaardagsfeest én een opknapbeurt.

"Na de paasvakantie wordt de instuifruimte van JC Brieljant volledig opnieuw geschilderd door leerlingen van het Erasmusatheneum van Deinze", zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). "De muren worden bekleed met hout en er komt ook nieuw meubilair. Na twintig jaar was het wel eens tijd voor een frisse look. We zullen ook een nieuw logo laten ontwerpen."

JC Brieljant zag het daglicht in 1998. Het Deinse stadsbestuur investeerde in een nieuw gebouw in de Mouterijdreef en dit werd de thuishaven van het jeugdhuis, de stedelijke jeugddienst, het JIP (Jongeren Informatie Punt) en de drugpreventiedienst. In de beginjaren werd het jeugdhuis bestuurd door een vzw van vrijwilligers en in 2004 nam het stadsbestuur de volledige organisatie over. De traditie van goede optredens, comedy, leuke fuiven en wekelijkse instuifmomenten werd verdergezet."

"Ondertussen zijn er al veel nieuwe activiteiten bijgekomen zoals de Brieljant jam, het Tomorrowband muziekconcours en de wekelijkse afterschoolparty met lokale dj's op vrijdag", zeggen jeugdconsulente Jolien De Wispelaere en vaste medewerker James Boone. "Iedere vrijdagavond krijgen de jongeren ook de kans om zelf iets te organiseren, van een hiphop night tot een Fifa-avond. Alle nieuwe initiatieven zijn welkom en om nog meer in te spelen op de wensen van de jeugd, doen we een oproep om zoveel mogelijk ideeën onze kant uit te sturen. Extra vrijwilligers zijn ook nog steeds welkom."

Vrijwilligers bedanken

"Twintig jaar, dat zijn vijf generaties jongeren die in dit jeugdhuis het beste van hun jeugd hebben beleefd", zegt schepen De Reu. "Dat de werking al die jaren gedragen werd door vrijwilligers, maakt dit moment toch bijzonder. Daarom willen we al die mensen weer samenbrengen en bedanken met een feestelijke receptie. Op zaterdag 22 december zijn alle medewerkers en oud-medewerkers welkom vanaf 19.30 uur. Vanaf 21 uur gaan de deuren open voor iedereen. Zebras Are Timeless steken het feestje in gang met hun mix van ska, reggae en latin. Om 22 uur komt dj Proudmich plaatjes draaien en dj Red D, die zelf nog coördinator was in Brieljant, sluit het feestje af. De toegang is gratis."

Info: 09/381.86.62, brieljant@deinze.be of www.deinze.be/brieljant