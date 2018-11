Janco en Willy winnen fiets door te winkelen in Deinze Anthony Statius

De stad Deinze en de vzw Deinze Winkelstad hebben de winnaars van de campagne ‘Wie naar de winkel fietst wint’ bekendgemaakt. Janco Waelkens uit Deinze en Filip De Wulf uit Machelen schoten de hoofdvogel af en gingen met een fiets van KBikes naar huis.

De actie ‘Wie naar de winkel fietst wint’ liep van 17 september tot 27 oktober. Het doel was om inwoners en bezoekers van Deinze te stimuleren de auto voor korte afstanden thuis te laten en met de fiets of te voet te winkelen. Alle winnaars werden op woensdag 14 november ontvangen in dienstencentrum Leiespiegel. Janco Waelkens en Filip De Wulf zijn de hoofdwinnaars en daarnaast werden twintig mensen beloond met met een cadeaubon of een fietstas.