Jan Vermeulen organiseert Rit van de Burgemeester 09 mei 2018

De Deinse burgervader Jan Vermeulen (CD&V) organiseert morgen (donderdag 10 mei) samen met Kortweg Cycling Travel de Rit van de Burgemeester. Deze fietstocht maakt deel uit van de 1.000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker en alle opbrengsten gaan naar het goede doel. De afstand bedraagt 80 kilometer en de pelotons - een van 25 km per uur en een van 35 km per uur - worden begeleid door Kortweg. Er is een stop met bevoorrading.





De Rit begint om 8.30 uur aan café 't Groot Verzet in dienstencentrum Leiespiegel, waar de renners ook aankomen. Deelnemen kost 10 euro. Tickets ter plaatse verkrijgbaar. (ASD)