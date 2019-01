Jan Vermeulen (CD&V) voltrekt eerste huwelijk in gemeentehuis Nevele Els en Declan zijn eerste trouwkoppel van fusiestad Deinze Anthony Statius

02 januari 2019

14u59 0 Deinze Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) heeft woensdagvoormiddag het eerste huwelijk in de fusiestad Deinze mogen voltrekken. Els Borghart en Declan Kelly kwamen speciaal van Ierland overgevlogen om elkaar het jawoord te geven in de raadzaal van het gemeentehuis van Nevele.

In de nieuwe fusiestad Deinze laat men er geen gras over groeien. Op maandag 31 december mocht Johan Cornelis (CD&V) om 16 uur zijn laatste huwelijk voltrekken als burgemeester van Nevele en amper twee dagen later was het al de beurt aan burgemeester Jan Vermeulen (CD&V), die sinds 1 januari alle Deinse en Nevelse trouwkoppels mag begeleiden op de mooiste dag van hun leven. Ook deze plechtigheid vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in de Cyriel Buyssestraat in Nevele.

“Het moet de eerste keer zijn dat de persoon die het huwelijk voltrekt nerveuzer is dan het koppel zelf”, zegt Jan Vermeulen. Het ijs is gebroken. De burgemeester mocht voor zijn eerste opdracht als ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk ook zijn beste Engels bovenhalen. De bruid Els Borghart is afkomstig van Hansbeke maar ze woont al meer dan tien jaar met haar man Declan Kelly in Ierland. Els is er actief als kunstenares en Declan is naast kunstenaar ook leerkracht in het kunstonderwijs.

“Ik heb Els ontmoet toen ze voor haar studies via Erasmus een tijdje in Ierland verbleef”, zegt Declan. “We hebben elkaar toen maar een keer gesproken, maar een tijdje daarna liep ik Els opnieuw tegen het lijf in Gent, toen ik op mijn beurt naar België kwam voor mijn studies. Els heeft me toen de mooiste en leukste plekjes laten zien en van het een kwam het ander.”

“Hoewel we officieel in Ierland wonen, komen we nog regelmatig op bezoek bij mijn familie in Nevele ”, zegt Els. “We wilden absoluut hier trouwen en ook de maand januari heeft een symbolische betekenis voor ons. We hebben elkaar hier leren kennen en dat was ook in januari. We zijn ook tevreden van de plechtigheid. De burgemeester heeft dat voor zijn eerste keer alleszins goed gedaan. Hij was vriendelijk, begaan en we zaten op ons gemak.”

Declan en Els kregen van Jan Vermeulen naast het trouwboekje van Deinze ook een cadeaucheque, gratis tickets voor het Mudel en een exemplaar van het boek Geschiedenis van Deinze en ‘t Land van Nevele van Stefaan De Groote. Daarnaast kwam er nog wat goede raad: “Het is belangrijk om als echtpaar te blijven praten met elkaar”, zegt Jan Vermeulen. “En weet dat mannen en vrouwen totaal verschillend zijn, dus het is perfect normaal als jullie elkaar eens niet begrijpen. En als jullie een kinderwens hebben, dan is er in het trouwboekje alvast plaats voor 27 nakomelingen. Deinze is een vruchtbare stad.”