Jan Vander Mijnsbrugge is nieuwe voorzitter N-VA Deinze Anthony Statius

25 februari 2019

08u44 0 Deinze Petegemnaar Jan Vander Mijnsbrugge zal de komende drie jaar de N-VA-afdeling leiden als voorzitter. Hij volgt Peter Broeren op, die zes jaar lang aan het roer van de afdeling stond. Jan Vander Mijnsbrugge zal worden bijgestaan door ondervoorzitter Hugo Schaeck, gepensioneerd tandarts uit Hansbeke en secretaris Glenn Vander Auwera.

De leden van N-VA Deinze, de grootste oppositiepartij van de stad, hebben een nieuw bestuur gekozen. De afdeling telt in totaal 29 hoofden: Adelin Haelvoet, Aelön Messiaen, Bart Bauwens, Carlos De Walsche, Cory Ghyselinck, Dirk Achtergaele, Eva Therssen, Gauthier Colledan, Jan Deleu, Joris Claes, Kristof de Schryver, Kurt Naert-Segaert, Luc Corteville, Martine Keymeulen, Peter Broeren, Ronny Vermeulen, Ruben Van Gilsen, Sylvie Claeys en Thomas Degroote zijn de rechtstreeks verkozen bestuursleden. Verder wordt het bestuur nog aangevuld met de zeven N-VA-mandatarissen Bart Vermaercke, Chantal Verleye, Jan Pauwels, Karlien De Paepe, Matthias Neirynck, Paul Soetaert en Sabine Vermeulen.

“Er is een sterke bestuursploeg verkozen die een mooie mix is van ervaring en vernieuwing, van Jong N-VA tot oudgedienden, uit Deinze en Nevele. De eerste uitdaging is nu om Sabine Vermeulen (plaats 7 Vlaams Parlement), Bart Vermaercke (plaats 7 Kamer) en Kristof de Schryver (plaats 9 opvolger Vlaams Parlement) voor de verkiezingen van 26 mei, te steunen”, zegt Jan Vander Mijnsbrugge.