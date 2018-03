Jan en Johan vormen koptandem BURGEMEESTERS OP EERSTE EN DERDE PLAATS CD&V-LIJST ANTHONY STATIUS

17 maart 2018

02u33 0 Deinze CD&V speelt Jan Vermeulen (47) als kopman uit voor de nieuwe fusiestad bij de verkiezingen in oktober. De Nevelse burgemeester Johan Cornelis (59) staat op de derde plaats. "Als tandem willen we de bouwmeesters van de fusiestad worden", klinkt het.

Het bleef lang stil in het CD&V-kamp, maar gisteren lieten voorzitters Warnix Schelstraete van Deinze en Dirk Mouton van Nevele in hun kaarten kijken. Zoals verwacht schuiven zij de burgemeesters Jan Vermeulen en Johan Cornelis als kopmannen naar voren. Jan als lijsttrekker - en dus kandidaat-burgemeester - en Johan op de derde plaats, maar bij CD&V spreken ze liever over een tandem.





Goede samenwerking

"Jan Vermeulen maakte van de vernieuwing van Deinze een groot succes", zegt Warnix. "De kritiek op het stadhuis is met de Leie mee de stad uitgestroomd. De projecten die hij als schepen initieerde worden verder uitgevoerd. De academie is een architecturale parel en het Leietheater is in volle opbouw." "Johan heeft de gemeenteraad nauw betrokken bij het fusieverhaal", vult Mouton aan. "Nevele heeft de woelige politieke tijden achter zich gelaten. Jan en Johan vormen de perfecte tandem en die goede samenwerking willen we met CD&V verzilveren op 14 oktober."





"Ik houd me niet vast aan de macht, politiek draait rond samenwerken", zegt Cornelis. "Ik heb ja gezegd tegen deze fusie omdat Deinze na de fusie met onder andere Vinkt en Zeveren bewezen heeft dat het zijn deelgemeenten niet verwaarloost." "Johan is de enige Vlaamse burgemeester die gelooft in de kracht van de samenwerking met een stad", zegt Jan. "Door zelf mee in de cockpit van een stad plaats te nemen, zullen de zes Nevelse deelgemeenten beter dan ooit op hun wenken bediend worden. Zelf ben ik dankbaar dat ik van de Deinzenaar het vertrouwen kreeg om de stad te vernieuwen. We zijn klaar om dat ook de komende zes jaar te doen, met Nevele erbij. We willen zoveel mogelijk zetels binnenhalen, maar vooral Deinze en Nevele verder goed besturen, ook de komende maanden."





Niet naar Brussel

De geruchten dat hij de sprong naar de Brusselse politiek zou wagen, drukt Vermeulen de kop in. "Ik heb daar eens goed mee gelachen. Er valt weinig kritiek te geven op ons beleid, dus proberen andere partijen het op die manier. Helaas voor hen, want ik blijf ook de komende zes jaar in Deinze. Hier woon en werk ik en hier gaan mijn kinderen naar school. Maar de inwoners zullen beslissen of we mogen verder werken."





En de rest van de lijst? Een zekerheid is dat op de tweede plaats een vrouw komt te staan.





"De andere kandidaten geven we nog niet prijs. We kunnen wel al zeggen dat we gaan voor bekwame mensen, met genoeg jeugd erbij", besluit Jan Vermeulen.