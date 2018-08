Jacht zit vast door laag waterpeil 07 augustus 2018

Een jacht zat gisterenvoormiddag vast in de Leie aan de Brielmeersen in Deinze. Door de extreme hitte en de wekenlange periode zonder regen staat de rivier op een heel laag waterpeil. De schipper had geen of te weinig rekening gehouden met het lage waterpeil, waardoor zijn boot vast kwam te zitten. Zowel de brandweer als de politie kwam ter plaatse, maar ze hoefden uiteindelijk niets te doen. Een binnenvaartschipper was hen net voor en gooide een touw uit in de richting van het gestrande plezierjacht. Het binnenschip kon zo het jacht weer in diepere wateren trekken. Het jacht liep uiteindelijk slechts zeer beperkte schade op. (JEW)