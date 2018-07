IVM wil volgend jaar alle recyclageparken in beheer 17 juli 2018

IVM, de afvalinzamelaar van het Meetjesland en de streek rond Deinze, zet de aanval in op de recyclageparken in de regio. Nu al heeft IVM het beheer van de recyclageparken overgenomen in Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke, Deinze en Nevele. "We hebben daardoor nu ook al acht parkwachters in dienst", zegt voorzitter Koen Loete. "We willen in onze regio van 19 steden en gemeenten nog meer recyclageparken uitbaten. Met hoe meer we zullen zijn, hoe voordeliger het voor iedereen zal worden. In het begin stonden heel wat gemeenten sceptisch, maar omdat enkele gemeenten al ingestapt zijn, verwachten we nu een domino-effect. Nu zijn er natuurlijk eerst gemeenteraadsverkiezingen. Maar eenmaal de nieuwe gemeentebesturen aangesteld zijn, willen we als IVM volop werk maken van de twijfelaars."





(JSA)