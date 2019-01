Inschrijvingen sportactiviteiten gaan van start Anthony Statius

07 januari 2019

09u10 0

De sportdienst van Deinze start in januari met lessenreeksen voor jong en oud. Iedereen kan zich inschrijven voor kleutersport, omnisport, aquafit, bodywork-out, fit-o-meter, keep-fit, seniorensport, netbal en seniorenzwemmen.

Zowel Deinzenaren als niet-Deinzenaren kunnen zich online inschrijven via de webshop vanaf maandag 7 januari om 18 uur. De betaling dient gelijktijdig online te gebeuren. Een login kan aangevraagd worden via de webshop. Zonder deze login kan je niet online inschrijven. Wie reeds een login heeft, hoeft dit niet opnieuw aan te vragen. Inwoners met postcode 9850 die reeds over een login beschikken, moeten eerst contact opnemen met de dienst sport en recreatie alvorens in te schrijven.

Op maandag 7 januari is er van van 18 tot 20 uur een inschrijvingsmoment in het sportcomplex Palaestra. Vanaf dinsdag 8 januari kan iedereen zich inschrijven om 9 uur. De betaling dient binnen de week bij de dienst sport en recreatie te gebeuren. Meer info via https://www.deinze.be/sportactiviteiten-voorjaar-2019.