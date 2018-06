Inschrijven voor ontbijt voor goed doel ANTHONY STATIUS

15 juni 2018

21u21 0

De Liberale Vrouwen van Deinze organiseren op zondag 24 juni een ontbijt voor twee goede doelen: Moeders voor Vrede en DVC Heilig Hart.





"Sinds 2007 steunen we Moeders voor Vrede en in totaal konden we al 5.850 euro schenken", zeggen Lynda Minnens en Yannic Demeyer. "Naar onze mening is een repetitieve sponsoring de beste manier om een organisatie zoals 'Moeders voor Vrede' structureel te kunnen helpen. De organisatie organiseert onderwijs voor vrouwen in Afghanistan. Daarnaast kozen we als lokaal doel voor het Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte. In deze instelling verblijven mensen met verstandelijke beperkingen. De 500 euro zal besteed worden aan tuinmeubilair en verdere aankleding van de buitenomgeving op de site Dageraad.





Het ontbijt vindt plaats tussen 8.30 en 11 uur in het Brielpaviljoen. Tickets kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen. Reserveren kan via 09/388.52.66 (Régine) of via lynda.minnens@skynet.be of via liberalevrouwendeinze@telenet.be en dit voor 17 juni.