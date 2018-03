Inkomhal station krijgt opknapbeurt van 260.000 euro 09 maart 2018

02u47 0 Deinze De inkomhal van het station van Deinze wordt volledig vernieuwd. De NMBS krijgt hiervoor 260.618 euro van Federaal minister van mobiliteit François Bellot. "De loketten komen centraal, er is ruimte voor een handelspand en de typische rode luifels aan de buitenkant worden in het grijs geschilderd", zegt Geert Dierckx, communicatieverantwoordelijke bij NMBS. De werken starten eind 2018 en zullen een jaar duren.

De federale regering investeert de komende jaren fors in de Belgische spoorwegen en ook het station van Deinze is opgenomen in deze plannen. De regering trekt 260.618 euro uit voor het station van Deinze. Na de verhoogde perrons, de vernieuwde voetgangerstunnel en de personenliften krijgt de onthaalruimte nu een opknapbeurt.





"De loketten komen centraal in de hal en de verloren hoek waar ze nu zitten, komt vrij om er een handelspand in onder te brengen", zegt Geert Dierckx van NMBS.





Grijze luifels

"Ook de plafond wordt vernieuwd en de typische rode luifels aan de buitenkant worden in het grijs geschilderd. De inkomhal zal er frisser en moderner uitzien met meer gemak voor de treinreizigers. De werken starten dit najaar en zullen een jaar duren. We werken gefaseerd, dus de inkomhal en de loketten blijven altijd deels bereikbaar."





"We zijn alvast tevreden dat de NMBS blijft investeren in ons station", zegt schepen Tony De Neve (CD&V). "De stationsbuurt zal meer en meer aan belang winnen, ook inzake verdere ontwikkeling van de stad." (ASD)