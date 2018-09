Infosessie over duurzaam verwarmen Anthony Statius

05 september 2018

10u07 1

De stad Deinze organiseert op donderdag 13 september een infosessie over budgetvriendelijk en duurzaam verwarmen. Iedereen is om 19 uur welkom in zaal De Rekkelinge.

Aardgas, stookolie of warmtepomp? De stad Deinze, Veneco en Eandis geven tips over de beste manier om je huis duurzaam te verwarmen. Experts vertellen hoe je energie kan besparen, of je je kan aansluiten op het aardgasnet en aan welke voorwaarden je je stookolietank kan laten saneren. Geïnteresseerd? Kom dan naar de infosessie op 13 september in buurtcentrum De Rekkelinge (Desiré Delcroixstraat 1, 9800 Deinze). Inschrijven kan op www.eandis.be/infosessie-Deinze, via mail naar omgeving@deinze.be of telefonisch op 09/381.95.00.