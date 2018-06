Industrieel icoon aan twee waterwegen 21 juni 2018

02u49 0

De Molens van Deinze vormen een van de bekendste familiebedrijven van de stad. Met torenhoge fabrieksgebouwen aan de Leie en het Schipdonkkanaal bepalen de bloemmolens al sinds 1875 de skyline van de Leiestad. Hieronder een korte historiek.





1875 Prosper De Volder en Henri en Emiel Timmermans richten een vermicellifabriek op aan de oever van de Leie. Deze werd enkele jaren later uitgebreid met een stoommachine voor het malen van graan.





1890 De fabriek wordt verwoest door een brand en twee jaar later wordt ze heropgebouwd als NV Molens van Deinze.





1917-1976 De Molens worden gerund en uitgebreid door de familie Van Kan.





1976 De familie Dossche neemt de Molens van Deinze over en start met de internationalisering onder de NV Dossche Mills & Bakery.





1998 Daniël Dossche stapt uit het bedrijf en de familietak van Jacques Dossche neemt alle aandelen over.





2003 Met Kristof Dossche neemt de vierde generatie het roer over, vader Jacques blijft voorzitter van de raad van bestuur.





2013-2017 De overname van de bloemmolens van Geel en Krijger Molenaars in Nederland. De vestiging in Geel sluit in 2016.





2018 Dossche Mills neemt Meneba en Meneba Taelman in Nederland over. Samen vermalen ze jaarlijks 1,2 miljoen ton tarwe en zijn ze goed voor 450 miljoen euro omzet.





2019 Sluiting van de molens in de Tolpoortstraat, de productie verhuist naar Antwerpen. (ASD)