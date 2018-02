Indische maaltijd ten voordele van straatkinderen 16 februari 2018

02u46 0

De vzw 'Children at risk' organiseert op zaterdag 3 maart een Indische maaltijd in de school Viblo Leieland. De opbrengst gaat naar de 21 straatkinderen, die de vzw opvangt in Kolkata, India.





Iedereen is welkom vanaf 19 uur voor een aperitief", zegt Ingrid Sys. "Daarna volgt er een Indische schotel van onze nieuwe traiteur The Indian Curry House uit Gent."





Inschrijven kan tot 25 februari door 22 euro (volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar) of 10 euro (kinderen van 6 tot 11 jaar) te storten op de rekening IBAN BE46 9790 7983 4136. Meer info via bruce.s@scarlet.be, www.childrenatrisk.be of liesvangansbeke@hotmail.com.





(ASD)