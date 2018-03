Inbrekersbende tot twee keer toe betrapt 14 maart 2018

02u45 0 Deinze Inbrekers zijn maandag tot twee keer toe betrapt door bewoners toen ze in twee huizen in Deinze inbraken. Bij een derde inbraak hadden ze meer succes.

De eerste inbraak gebeurde in Zonnetij, waar de inbrekers de achterdeur beschadigden. Eens binnen werden ze opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoner. Ze gristen nog een rugzak mee en sloegen op de vlucht. Verder maakten ze geen buit.





Daarna trokken de dieven naar De Oogst, waar ze met een haagschaar en een veegborstel uit een tuinhuis een gat maakten in het schuifraam. Ze doorzochten de hele woning. Het is voorlopig nog onbekend wat ze buit maakten. Daarna trokken ze naar de Stijn Streuvelslaan, waar ze een vliegenraam forceerden. Binnen kwamen ze oog in oog met de bewoonster, waarna ze vluchtten.





Omdat de inbraken in dezelfde wijk gebeurden, gaat het vermoedelijk om een rondtrekkende inbrekersbende. Het buurtinformatienetwerk werd opgestart en verschillende ploegen van de politiezones Deinze-Zulte, Schelde-Leie en de Vlaamse Ardennen schoten in actie, maar de daders konden niet gevat worden. (WSG)