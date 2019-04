Inbrekers op het pad in Deinze Sam Ooghe

01 april 2019

14u01 0 Deinze Inbrekers hebben afgelopen weekend toegeslagen in de Leernsesteenweg in Deinze.

Dat meldt de persdienst van de politiezone Deinze-Zulte. Inbrekers konden een woning betreden via het slaapkamerraam, aldus de politie. De volledige eerste verdieping werd doorzocht. De dieven gingen aan de haal met juwelen. Ze zijn voortvluchtig en de politie onderzoekt de zaak.

