Inbrekers in huis, terwijl schepen op gemeenteraad zit 24 mei 2018

Al voor de vierde keer hebben inbrekers het huis van eerste schepen Norbert De Mey (Open Vld) geviseerd. Toen het alarm afging, namen ze in de vlucht horloges en juwelen mee.





Terwijl De Mey dinsdagavond in de gemeenteraad zat en zijn vrouw gaan sporten was, zagen de inbrekers hun kans. Ze raakten langs het terras op de eerste verdieping achteraan het huis langs de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne. "Om 19.30 uur ging het alarm af", weet De Mey. "De inbrekers zullen ervan geschrokken zijn. Wellicht panikeerden ze en hebben ze al wat kon uit de kasten gegooid ."





"Een buurman zag twee verdachten wegvluchten in een auto met Poolse nummerplaat. In de buurt hangen slimme camera's, dus hopelijk kan de politie hen zo identificeren."





In de 23 jaar dat De Mey er woont, heeft hij al vier keer inbrekers over de vloer gehad. "Vier jaar geleden namen ze een grote som geld mee. Toen doorzochten ze het hele huis, hoewel we toen ook al een alarm hadden." (WSG/ASD)