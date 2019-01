Inbreker hoopt op lichtere straf in beroep Jeffrey Dujardin

14 januari 2019

14u03 0 Deinze Een Kosovaar, Danijel M., moest zich verantwoorden in het Gentse hof van beroep nadat hij met drie kompanen twee inbraken pleegde in Nevele in 2016. In eerste aanleg kreeg de man 18 maanden cel, in beroep hoopt zijn advocate op de vrijspraak.

De politie kreeg op 12 februari 2016 een oproep binnen over een verdacht voertuig met daarin vier personen in Nevele. Er waren die avond al twee inbraken gepleegd in de buurt. Toen de politie ter plekke kwam troffen ze de wagen aan, maar de inzittenden waren de velden in gevlucht. De politie vond in de wagen een stoffen zakje met gestolen juwelen en een flesje Evian. Dat flesje bleek een belangrijk bewijsstuk te zijn, er werd DNA aangetroffen van de Kosovaar, die al in 2012 verschillende diefstallen pleegde en twee jaar cel kreeg hiervoor. De procureur-generaal vroeg de bevestiging van straf. De uitspraak staat gepland op 12 februari.