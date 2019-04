In tien jaar tijd dubbel zoveel lege winkelpanden in Deinze en Eeklo, Unizo Oost-Vlaanderen trekt aan alarmbel Anthony Statius

18 april 2019

18u42 7 Deinze In tien jaar tijd is de leegstand in Oost-Vlaanderen spectaculair gestegen. Dat blijkt uit leegstandscijfers van Locatus, die door zelfstandigenorganisatie Unizo werden bekendgemaakt. Ook in deze regio zijn er sinds 2009 meer lege winkelpanden, met als uitschieter Eeklo, waar het leegstandscijfer omhoog kroop van 5,3 naar 11 procent. Unizo roept op tot actie. De gemeenten blijven alvast niet bij de pakken zitten.

Sinds 2009 gaan de leegstandscijfers in stijgende lijn en in alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten, behalve in Kruibeke en Sint-Lievens-Houtem. Ook in de regio Eeklo-Deinze spreken de cijfers voor zich: in Evergem is de leegstand gestegen van 2,30% naar 5,40%, in Aalter van 2,80% naar 4,90%, in Lievegem van 3,60% naar 5,90% en in Maldegem van 4,20 naar 5,50%. Ook in de twee steden van deze regio is er sprake van een forse stijging. Zo is in Deinze de leegstand gestegen van 3,80% naar 8,10% en in Eeklo van 5,30% naar 11%.

“We kunnen er niet onderuit dat het retaillandschap enorm veranderd is in die tien jaar”, zegt Jos Vermeiren, directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. “E-commerce en baanwinkels hebben een grote invloed gehad op de toenemende leegstand, maar laat dat geen uitvlucht zijn om de kernen te laten doodbloeden. Samen met steden en gemeenten werken we graag aan een beleid om de kernen te revitaliseren. Dit kan door het creëren van bedrijvige kernen, waar er een mix van activiteiten zoals vrije beroepen, diensten, horeca en wooneenheden mogelijk is. Daarnaast moet er ingezet worden op beleving en elke stad of gemeente moet werken aan haar eigenheid. Ten slotte moet er werk gemaakt worden van de herstemming van leegstaande panden. Alleen zo kunnen we de leegstand een halt toeroepen en de kernen opnieuw doen opleven.”

Stadsbibliotheek in Tolpoortstraat

Een recent voorbeeld van hoe men leegstand probeert tegen te gaan is in de stad Deinze. Het stadsbestuur koopt er het handelspand Tolpoortstraat 70-72 naast het Collegestraatje aan om er tijdelijk de stadsbibliotheek in onder te brengen. Dit terwijl het oude stadhuis op de Markt ondertussen omgevormd wordt tot nieuwe bibliotheek. Volgens schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze) zal deze tijdelijke invulling indirect een aantrekkingskracht hebben op de straat en bijgevolg zullen de andere leegstaande panden ook meer interesse krijgen. “We hebben met dit stadsbestuur al veel inspanningen geleverd om de leegstand tegen te gaan”, zegt Dhaenens. “Er is misschien een stijging ten opzichte van 2009, maar de voorbije jaren is het volgens mij gedaald.” De bewering van de schepen klopt: de leegstand in Deinze in 2016 bedroeg 9%, in 2018 was dat 8,1%.

Ook in Eeklo blijft het bestuur niet bij de pakken zitten. Schepen Christophe De Waele (Open Vld): “Nog deze zomer worden er maatregelen getroffen om het kernwinkelgebied aantrekkelijker en veiliger te maken, maar volgende week meer nieuws daarover. We denken er ook aan om de belasting op leegstaande panden te verhogen. We hopen dat als stimulans kan dienen om panden sneller ingevuld te krijgen.”