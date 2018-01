Iedereen modeontwerper bij Bie Riel UNIEK KLEDIJCONCEPT HEEFT EERSTE WINKEL IN PETEGEM ANTHONY STATIUS

02u36 0 Foto Anthony Statius Zaakvoerder Wim Verhoeven en Marketingmanager Sherley Drielinck. Deinze Ondernemers Wim Verhoeven en Lieve De Paepe laten Bie Riel los op de modewereld. In hun gloednieuwe winkel in de Toekomststraat te Petegem kan je zelf je sweater, jas, schoenen of T-shirt opfleuren met unieke patches, prints en borduursels. "De klant is zelf ontwerper. We sporen mensen aan om creatief te zijn, om hun karakter te tonen", zegt Wim.

Het idee voor Bie Riel ontstond aan de ontbijttafel van Wim en Lieve in hun huis in Sint-Martens-Latem. De aanleiding? De terreuraanslagen van IS in Nice in juli 2016. Of hoe uit gruwel ook iets positief kan voortvloeien. "Als reactie tegen terreur hebben we T-shirts en sweaters laten maken met daarop slogans zoals 'No More Boom' of 'No More Pang'", vertelt Wim.





"Het idee om kledij interessanter en persoonlijker te maken, bleef kleven en we hebben daarop voortgeborduurd. Ik ben graficus van opleiding en runde van 2004 tot 2010 een 3D-printing-bedrijf en Lieve werkte in de vastgoedsector. Eind 2016 hebben we besloten om volledig voor Bie Riel te gaan. Eerst vanuit onze living in Latem, maar nu vanuit een nieuw pand in de Toekomststraat in Petegem. Hiervoor verbouwden we het pand van de vroegere groothandel in pralines Clarinette om tot onze eerste winkel."





Beste versie

Bie Riel is de fonetische schrijfwijze van het Engelse 'be real' of 'wees echt'. "We leven in een wereld waarin veel fake is. Iedereen is voor de lens van zijn camera de beste versie van zichzelf, maar toont maar zelden zijn ware ik. Dat is ons doel, dat onze klanten hun eigen creativiteit en 'echtheid' kunnen tonen. Wij proberen het bestaande modebeeld anders te bekijken. Geen seizoensgebonden collecties, geen catwalks, geen massaproductie. Hoe werkt het? In onze winkel of op de website kan je een basisstuk zoals een sweater, een jeansbroek, schoenen, een muts of een jas kiezen en dan kan je deze zelf afwerken of aanpassen met accessoires zoals patches, pailletten of slogans. Zie je liever een open rug in je blouse? Wij passen het aan. We helpen met stijladvies, maar uiteindelijk beslist de klant."





"Na de keuze van de klant gaan wij aan de slag in het atelier achteraan de winkel en binnen de drie dagen is het kledingstuk klaar", zegt Sherley Drielinck, die de marketing voor haar rekening neemt.





Webcam

"Via een webcam kan iedereen het afwerkingsproces ook live volgen. Je kan ook online iets samenstellen en bij ons bestellen; zo slaan we de brug tussen online en fysiek shoppen. In de winkel spelen we in op beleving. Zo is er een fotostudio en je kan er ook iets drinken tijdens het shoppen." "Voorlopig kan je enkel in de winkel in Petegem terecht, maar ons doel is om in verschillende kledingwinkels in Vlaanderen met een Bie Riel-stand aanwezig te zijn", besluit Wim. De website is vanaf volgende week dinsdag 9 januari online.