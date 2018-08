Ieder 17 kilo minder huisvuil per jaar EEKLO BEGINT VOLGEND JAAR AL MET PROEFPROJECT APARTE GFT-OPHALING JOERI SEYMORTIER

09 augustus 2018

02u26 0 Deinze De inwoners van het Meetjesland en de streek rond Deinze moeten tegen 2020 per jaar gemiddeld 17 kilo minder huisvuil produceren. We moeten zakken van 153 naar 136 kilo per inwoner. Dat zijn de niet mis te verstane cijfers waarmee IVM uitpakt, in een document voor alle kandidaat-politici die vanaf volgend jaar onze gemeenten zullen besturen.

Enkel Knesselare zit vandaag onder de opgelegde norm voor het afval dat elke inwoner mag produceren. Daar is de norm 144 kilo per inwoner, en er wordt 143,47 kilo geproduceerd. Alle andere gemeenten zitten boven hun norm en moeten dus dringend maatregelen nemen. Gemiddeld moet er 17 kilo afval minder geproduceerd worden, maar in sommige gemeenten wordt er gepiekt. Eeklo moet 47 kilo per inwoner zakken, Deinze 31 kilo, Sint-Laureins 30 kilo en Waarschoot bijna 29 kilo.





"Er is in heel wat van onze negentien steden en gemeenten wel werk aan de winkel", zegt IVM-voorzitter Koen Loete. "Onze gemeenten produceren vandaag gemiddeld 157 kilo restafval per jaar, maar dat moet gemiddeld naar 136 kilo. Geen cijfer dat wij opleggen, maar dat Ovam van hogerhand oplegt. "Knesselare zit vandaag aan de norm. Nevele moet maar twee kilo zakken, Maldegem zelfs geen kilo, en Zulte ook maar ruim drie kilo. Maar andere gemeenten zoals Eeklo, Deinze, Sint-Laureins en Aalter moeten veel meer zakken. Die gemeenten zijn obees en daar moet dringend iets gebeuren."





Botervlootjes

IVM heeft een zogenaamde Routeplanner klaar, dat is een document waarin alle politici kunnen lezen welke normen de komende jaren gehaald moeten worden. Om het restafval te doen zakken stelt IVM de gemeenten drie maatregelen voor. Maar het zijn de gemeenten zelf die de beslissingen moeten nemen. "Volgend jaar komt er in de IVM-regio een algemene P+MD-ophaling", zegt voorzitter Loete. "In Aalter loopt nu al een succesvol proefproject, met een PMD-zak waarin veel meer mag. Ook bijvoorbeeld plastic zakjes, yoghurtpotjes en botervlootjes mogen in die blauwe zak. In Aalter is het restafval daarmee acht kilo per inwoner gezakt. Op de recyclageparken moet er ook een strengere controle komen op wat grof vuil is, en wat eigenlijk nog bruikbaar is. Gemeenten die daar werk van maken kunnen het restafvalcijfer met tien kilo per inwoner doen dalen. Ook de invoering van een aparte gft-ophaling (groenten-, fruit- en tuinafval, red.) helpt. Dat gebeurt nu enkel in Zulte, De Pinte, Nazareth en Merelbeke. Het restafvalcijfer kan zo meer dan 25 kilo per inwoner dalen."





Eeklo gaat volgend jaar alvast een proefproject voor aparte gft-ophaling starten. Dat zal gebeuren in de wijk Balgerhoeke. Bij succes wordt het uitgebreid naar de hele stad.