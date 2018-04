Idee Kids en paashaas schenken twintig gratis kampen weg 17 april 2018

De vzw Idee Kids heeft twintig gratis kampen weggeschonken. Op donderdag 12 april kwam de paashaas de waardebonnen afgeven op de kamplocatie in VTI Deinze. In totaal schonk de organisatie 500 kampen weg op 25 verschillende locaties.





"Deze waardebonnen zijn voor de kinderen voor wie het niet evident is om op kamp te gaan", zegt kampcoördinator Silke Wittoeck. "Om onze boodschap #samenopkamp kracht bij te zetten, hebben alle aanwezige kindjes het woord 'samen' gevormd en via een drone vastgelegd op beeld."





(ASD)