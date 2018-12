Ice’Kimo weet eerste bezoekers te bekoren Anthony Statius

02 december 2018

16u34 0 Deinze Het tiendaags winterevenement Ice’Kimo is dit weekend rustig gestart. Zaterdagavond was het eerder kalm, maar zondagnamiddag was het ijs gebroken. De aanwezige kindjes konden zich uitleven tijdens een frozen workshop en wie nood had aan afkoeling kon terecht in de unieke icebar.

Wout Vermaercke (20) uit Deinze en Robin Vercaemer (20) uit Machelen hebben vrijdagavond Ice’Kimo, het tien dagen durend evenement in de Opel-garage Dhont in Deinze geopend. “Het weekend is rustig gestart, maar er kwamen wel al heel wat mensen kijken naar de mobiele icebar van Sculpture World, de allereerste van het land”, zegt Wout. “Op zondagnamiddag werd er voor de jeugd een ‘frozen workshop’ georganiseerd, waarbij de kindjes een figuren in ijs mochten boetseren.” “We kregen een ijsblok en daaruit mocht ik een kerstboom kappen", zegt de negenjarige Jarne Neirynck uit Deinze. “Ik ben er ongeveer tien minuutjes aan bezig geweest. Ik vond het wel leuk, het is eens iets anders.”

Ice’Kimo is nog open tot en met zondag 9 december. Maandag, dinsdag en woensdag gaan de deuren open vanaf 17 uur en op donderdag 6 december is er een afterwork iceparty tot een 1 uur met A Deejay 4 U. Op vrijdag 7 december is er een night of the icequeens, de ideale gelegenheid om met vriendinnen iets te komen drinken, op zaterdag 8 december is er een dinner on ice met een driegangenmenu en op zondag 9 december wordt het evenement afgesloten met een tweede kids on ice-namiddag. De toegang tot alle evenementen is gratis, behalve voor het bezoek aan de icebar betaal je 10 euro per persoon. De opbrengst gaat naar het Fonds Jan Filliers in het kader van de Warmste Week.”

Meer info over het programma via de Facebookpagina ‘Ice’Kimo Winter-ijs Bar’.