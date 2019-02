Hou zondag 3 maart vrij: pak handelaars tonen lentetrends op Fashion Day Joeri Seymortier

15 februari 2019

15u09 0 Deinze De stad Deinze en de handelaars organiseren op zondag 3 maart Fashion Day, een mode- en lentebeurs met plaatselijke handelaars.

Op zondag 3 maart kan je van 10 tot 18 uur met het hele gezin genieten van twee professionele modeshows, een fotoshoot voor kinderen op de catwalk, 27 standjes met handelaars, drink- en eetstandjes, en animatie voor jong en oud. De beurs wordt gehouden in de Brielpoort in Deinze. “De Fashion Day is een totaalconcept met een dag vol activiteiten”, zegt schepen Bruno Dhaenens. “Je kan de hele dag de nieuwste trends ontdekken voor de lente en zomer 2019. Er valt vanaf 10 uur ‘s morgens al heel wat te beleven. Terwijl de ouders tussendoor wat eten, kunnen de kinderen genieten van springkastelen, grime en animatie. Je kan echt een hele dag vullen.”

Kaarten te verkrijgen via de deelnemende handelaars van de modeshow, en via het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel. Je betaalt 10 euro in voorverkoop, en 15 euro aan de kassa. Je krijgt een gratis cocktail. Voor kinderen is de toegang gratis.