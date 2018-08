Hoofdsponsor redt 11 km van Deinze VERSELE-LAGA RUN VERHUIST NAAR FEESTTENT PETEGEM KERMIS ANTHONY STATIUS

23 augustus 2018

02u44 0 Deinze Hoofdsponsor Versele-Laga neemt de organisatie van de 11km van Deinze over en doopt het loopevent de Versele-Laga Run. "Het concept blijft ongewijzigd, enkel start en aankomst verhuizen naar de feesttent van Petegem Kermis. De opbrengst gaat opnieuw integraal naar het Back On Track-fonds", zegt Ann Breugelmans.

Een maand geleden lieten Daan Boydens, Tom Van Nieuwenhuyse en Jan Claeys weten dat er geen vijfde editie komt van de Versele Laga 11 km van Deinze. In vier jaar tijd groeide 'de 11km' van een weddenschap onder drie vrienden uit tot een professioneel loopevenement met meer dan 1.000 deelnemers. De organisatie groeide de drie vrienden wat boven het hoofd en het begon te zwaar door te wegen op het privé- en beroepsleven. Ze beslisten dan ook met pijn in het hart om ermee te kappen. Maar het Deinse bedrijf Versele-Laga, dat al vier jaar hoofdsponsor is van de 11 km, laat het populaire evenement niet zomaar door de vingers glippen. Op zondag 7 oktober breien ze met de Versele-Laga Run een vervolg aan het succesverhaal en in het organisatieteam komen we oude bekenden tegen.





"Ik blijf op de achtergrond aanwezig en geef mijn volledige steun aan het nieuwe team zodat het opnieuw een topeditie wordt", zegt Tom Van Nieuwenhuyse.





Ervaring

"Met de ervaring van Tom gaan we ons best doen om het succes van vorig jaar te evenaren", zegt Ann Breugelmans. "Het parcours blijft grotendeels ongewijzigd en je kan opnieuw kiezen tussen de afstand van 7 of 11 kilometer. Ook de passage door onze fabriek en het oversteken van onze brug staan opnieuw op het programma. Start en aankomst vinden niet meer plaats aan zaal Souplex, maar wel aan de feesttent van Petegem Kermis in de Kastanjelaan, waar aansluitend livemuziek en een hapje en een drankje worden voorzien."





"Met Versele-Laga zetten we volop in op sport in onze thuisstad", zegt Gwijde Versele, directeur en vierde generatie van het familiebedrijf. "Zo is er de VTT Versele-Laga Classic en daarnaast sponsoren we voor de tweede keer het jeugdtoernooi van KMSK Deinze. De opbrengst van de Versele-Laga Run gaat opnieuw integraal naar het Back On Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen, de Deinse tienkamper die ook peter is van het event."





"Met het fonds organiseren we de tweede Back On Track-challenge", zegt Thomas Van der Plaetsen. "Hierbij volgen een groep ex-kankerpatiënten looptraining om hun lichaam opnieuw te leren kennen na een kankerbehandeling. Zij zullen meedoen met de zeven kilometer, een eerste mijlpaal in hun trainingsschema dat ze volgen om tegen het einde van het jaar tien kilometer te lopen. Deze keer loop ik zelf ook mee", aldus Thomas.





Deelnemen kost net zoals andere jaren 15 euro en in deze prijs zijn een T-shirt, tijdsregistratie, bevoorrading onderweg en mogelijkheid tot douchen inbegrepen. Inschrijven kan nog tot maandag 24 september via www.versele-laga-sport.be of www.verselelagarun.be.