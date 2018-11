Honderden militairen komen trainen in Deinze Donza Response brengt Sea King, tank en noodbrug naar Leiestad Anthony Statius

22 november 2018

16u46 1 Deinze Het Belgisch leger houdt volgende week een grootscheepse militaire oefening in Deinze. Tijdens Donza Response traint het 11de Bataljon Genie samen met de lokale brandweer, politie, Civiele Bescherming en Rode Kruis-afdeling. Er staan onder meer demonstraties met een Sea King-helikopter, een tank en een noodbrug op het programma. Woensdag kan iedereen het stadhuis verlaten via een death ride. Opgelet, door deze grootscheepse militaire oefening is de parking aan de Brielpoort de hele week afgesloten.

Deinze wordt volgende week even rampgebied. Overstromingen, een vliegtuigcrash, chemische besmetting en ander onheil, het komt allemaal naar de Leiestad. Allemaal in scène gezet, maar voor de militairen van het 11de Bataljon Genie wordt Donza Response doodserieus.

500 vrijwilligers

“De bedoeling van deze oefening is om een inzet van Defensie te simuleren in geval van rampen“, klinkt het. “Dit doen ze niet alleen. Ook de Civiele Bescherming, de lokale politie, brandweer en het Rode Kruis staan klaar om tussenbeide te komen, net als de medische en lucht-component van Defensie. Niet alleen wegens de vele partners is deze oefening bijzonder, maar ook door het aantal betrokkenen. Zo gaven bijna 500 vrijwilligers zich op om deel te nemen als roleplayer. Zij zullen ‘geëvacueerd’ worden via motorboten, helikopters en vrachtwagens naar ‘een veilige zone’. De deelnemende militairen weten nog niet concreet wat hen te wachten staat, waardoor zij zeer snel en effectief zullen moeten reageren op al die rampscenario’s.”

We kunnen wel al een tipje van de sluier oplichten. Op dinsdag 27 november is er een demonstratie ‘Search And Rescue’ door de Sea King-helikopter en dan wordt er een noodbrug over de Leie gebouwd ter hoogte van de Brielpoortparking. Maar het moment suprême is dat er die dag ook een tank zal arriveren in Deinze. Op woensdag 28 november zijn er evacuaties gepland en een zoektocht met speurhonden door de brandweer. Naast de oefening vindt er van 9 tot 17 uur ook ‘open door event’ met informatie over de oefening en de deelnemers. Die dag kan men een death ride nemen vanop het dak van dienstencentrum Leiespiegel.

Shuttlebussen voor marktbezoekers

Deze militaire oefening zal enige verkeershinder met zich meebrengen. “Zo zal de Brielpoortparking gedurende de hele week niet beschikbaar zijn”, zegt communicatieverantwoordelijke Jasper Verplancke. “De parking wordt onder andere gebruikt om een noodbrug op te bouwen, militaire voertuigen te stallen en als parking voor figuranten van de oefening. Om de marktdag van woensdag 28 november vlot te laten verlopen zijn er tussen 8 en 13 uur gratis shuttlebussen van Defensie voor de marktbezoekers. De opstapplaats bevindt zich op de parkeerstrook voor het terrein van SK Deinze in de Stadionlaan en de bussen rijden afwisselend naar het Kongoplein en naar dienstencentrum Leiespiegel. Op beide locaties kan men de bus terug nemen naar de Stadionlaan. Op donderdag 29 november kan er vanaf 16 uur niet geparkeerd worden op de RAC-parking tegenover dienstencentrum Leiespiegel.”

Info: www.donzaresponse.com.